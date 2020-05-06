РИАМО - 6 мая. В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек, сообщает региональный оперативный штаб.
В Подмосковье за весь период выявили 16590 случаев Covid-2019. За сутки выявили 829 случаев коронавируса.
«Скончался 141 человек. Выздоровели и выписались 611 человек», - говорится в сообщении.
За последние сутки в России выявлено 10559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. У 40,9% человек не было клинических проявлений болезни.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
6 МАЯ
- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.
- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.
- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии