РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В рамках международной акции «Сад Победы» высадили 50 кустов сирени в микрорайоне Лаговский в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Территориальный отдел Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«По доброй традиции ко Дню Победы на территории микрорайона Лаговский, возле памятников погибшим землякам в поселке Молодежный, селе Сынково, деревне Лаговское 5 мая высадили 50 кустов сирени как символ весны и светлого праздника. Акция «Сад Победы» - это память о тех, кто защищал нашу страну в Великой Отечественной войне, символ Победы. В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени», - говорится в сообщении.

Сирень высадили с полным соблюдением всех норм и требований безопасности. В акции приняли участие сотрудники СДК «Молодежный», СП «Родник» СДК «Романцево», депутаты совета депутатов Ирина Талпа, Яна Гайша, а также жители деревни Лаговское.



Отдать дань погибшим героям могут все желающие, посадив на приусадебном участке, даче или в палисаднике около дома любое дерево. Разместить фото можно в социальных сетях с хештегами #СадПамятиДома, #СадПамятии и на сайте Садпамяти2020.рф.

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой - создать каждому из погибших в СССР в годы Великой Отечественной войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Акция продлится до 22 июня.

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