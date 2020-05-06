РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в деревне Соболиха подмосковной Балашихи, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пятого мая в 18:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, деревня Соболиха. В 18:40 он был ликвидирован», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали 11 человек и три единицы техники. О пострадавших не сообщается.