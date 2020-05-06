РИАМО - 6 мая. В Подмосковье и столице по 8 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя будет действовать в Москве с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая, а в области – до 11:00 7 мая. «Желтый» уровень из-за порывистого ветра будет действовать до 09:00 8 мая в городе, а в Московской области с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая. Предупреждение из-за грозы объявили с 11:00 6 мая до 11:00 8 мая в столице и до 09:00 8 мая в Подмосковье.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской области.

Ночью 7 мая в Московском регионе ожидаются облачность с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. Юго-западный и западный ветер будет дуть с порывами до 17 метров с секунду. Днем облачность, дождь и грозы сохранятся, ветер не поменяет направления, также возможны порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19-21 градуса.

Ночью 8 мая будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожи и местами грозы. Ветер поменяет направление на северо-западное и северное, сохранятся порывы до 17 метров в секунду. Столбики термометра поднимутся до плюс 9-11 градусов. Днем продолжатся дожди и местами возможны грозы, порывы северо-западного и северного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет отметки 15-17 градусов тепла.