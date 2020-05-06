РИАМО - 6 мая. Более 37% среди тех, у кого за сутки выявили коронавирус, составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% - люди 46-65 лет, 12% - 66-79 лет, 7,8% - старше 80 лет, сообщает московский оперативный штаб по коронавирусу.

За сутки в Москве выявили 5858 случаев Covid-19, за весь период выявлено 85973 заражения.

«Также 6,7% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

В Москве растет число положительных тестов на Covid-19, а количество госпитализаций остается на прежнем уровне.

За последние сутки в столице после коронавируса выздоровели еще 588 человек.

В столице до 11 мая включительно действует обязательный режим самоизоляции.

Кроме того, в городе действует пропускной режим для поездок на транспорте.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.