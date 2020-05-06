РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. В подмосковном Подольске депутаты и их помощники развезли продуктовые наборы пожилым инвалидам в рамках благотворительной акции, сообщил депутат Московской областной думы Павел Максимович.

В волонтерском центре Подольска задействованы более 200 добровольцев. В их число входят депутаты муниципалитета и их помощники, активисты молодежных организаций, члены и сторонники партии «Единая Россия», небезразличные жители города. Каждый день гражданам оказывают адресную помощь, развозят продуктовые, медицинские и подарочные наборы. Можно позвонить на горячую линию и получить консультацию по вопросам помощи.

«Депутат совета депутатов Подольска Татьяна Круглова 5 мая совместно с моим помощником Денисом Бесогоновым устроили благотворительную акцию в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они приобрели и развезли провизию пожилым инвалидам», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, забота о старшем поколении является приоритетным направлением на территории РФ. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне фронтовикам, блокадникам и вдовам героев, согласно указу президента Владимира Путина, уже перечислили юбилейные выплаты в размере 75 тысяч рублей, а труженикам тыла - по 50 тысяч рублей.