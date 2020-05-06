РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мая. Коммунальщики приступили к ремонтным работам на одной из тепловых подстанций в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управляющей компании МУП «СЕЗ», несмотря на выходные дни, продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Одна из них - ремонтные работы в рамках подготовки к будущему отопительному периоду на ЦТП-7 (центральной тепловой подстанции - ред.)», - говорится в сообщении.

Также коммунальщики обновляли краску на бордюрных камнях, которые обрамляли дорогу в многоквартирных домах микрорайона Климовск.