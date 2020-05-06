РИАМО - 6 мая. В Московской области на билбордах появились портреты героев Великой Отечественной войны в рамках стартовавшего проекта «Победа в лицах», задействовано около 300 щитов, включая 130 электронных, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Этим проектом мы хотели еще раз сказать спасибо всем нашим героям. При участии советов ветеранов и администраций подготовлены интервью, найти их можно на ресурсах муниципальных СМИ - сайтах, в газетах и социальных сетях. Постараемся сделать проект традиционным», - сказала министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

На каждом билборде поместили QR-код, с помощью которого можно перейти на страницы муниципальных информагентств и познакомиться с уникальными историями ветеранов о военных годах.

Ветеран Евграф Лапко из городского округа Лыткарино стал одним из героев проекта. Он служил радистом на Великой Отечественной войне и передавал секретные радиограммы. Старшина одним из первых сообщил о подписании мирного договора и окончании войны.

Лапко в интервью рассказывал о том, что сам сделал радиорубку дома, из которой выходит на связь со всей Россией.

«Эта акция лично меня тронула. Вы помогаете поддерживать крепость нашего духа. Спасибо большое, что помните о нас и заботитесь. Приятно, что люди смогут узнать мою историю и мои старания останутся в памяти многих земляков», - рассказал Лапко.

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