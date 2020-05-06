РИАМО - 6 мая. В Подмосковье сотрудники Московского областного бюро технической инвентаризации (МОБТИ) оказывают помощь по доставке медработников и россиян, которые завершили прохождение карантина в обсерваторах региона, до пунктов назначения, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

На данный момент МОБТИ предоставило девять машин своего автопарка с водителями-добровольцами, которые оказывают помощь в доставке медработников и россиян после прохождения карантина в обсерваторах Подмосковья.

«С 1 мая добровольцы перевезли порядка 50 человек – доставили медперсонал в переоборудованные для лечения коронавирусной инфекции медицинские центры, а россиян, прошедших карантин в обсерваторах Московской области, – в аэропорт и на вокзал», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что все силы подмосковного правительства направлены на борьбу с Covid-19 и на оказание посильной помощи службам, от которых зависит победа в этой борьбе. Все водители обеспечены необходимыми средствами защиты.

«27 медработников и ординаторов доставлены в три переоборудованные больницы: Бронницкую городскую больницу, Солнечногорскую центральную районную больницу и Балашихинский роддом для лечения больных коронавирусом в легкой форме», – отметил генеральный директор МОБТИ Роман Ларин.

По его словам, работники учреждения отвезли в аэропорт и на вокзал 18 граждан РФ, которые прошли обязательный двухнедельный карантин в одном из областных обсерваторов. Ларин подчеркнул, что основная помощь медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией заключается в самоизоляции граждан.

Еще 25 человек, которые завершили пребывание на карантине, доставят 7 мая из обсерватора в аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, чтобы они могли вернуться домой.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.