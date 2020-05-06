РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 мая. Жители дома в подмосковном Красногорске поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и спели военные песни в преддверии Дня Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Праздник состоялся в доме №18А на улице Народного Ополчения во вторник, 5 мая. Ровно в 15:00 жильцы вышли на балконы. Некоторые взяли с собой фотографии воевавших родственников, цветы, шары и дружно, всем домом, спели любимые песни - «Катюшу» и «День Победы», - говорится в сообщении.

Завершился праздник поздравлением ветеранов. В доме проживают 10 участников Великой Отечественной войны.

«Конечно, мы хотели немного по-другому отметить этот праздник. Наши дети выучили потрясающие стихи, здесь со мной должны были быть ведущие Нина и Лариса. К сожалению, они больны. К нам должен был прийти хор русской песни. Но сами видите: вирус сделал свое дело, но не отменил наш праздник», - сказала старшая по дому Галина Шпакова.

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