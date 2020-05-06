РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю обновили разметку на 131 пешеходном переходе, сообщил в среду на заседании оперативного штаба по коронавирусу глава округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе в Люберцах восстановили и обновили разметку на 131 пешеходном переходе. Также вывезли 92 кубометра мусора с городских дорог», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на улицах Митрофанова, Побратимов, Толстого, 8 Марта, Урицкого покрасили бортовой камень. Всего в работах по содержанию городских дорог участвовали 87 человек и 26 единиц техники.

По словам Ружицкого, с областных дорог на территории округа вывезли за неделю 73 кубометра мусора. Также провели ямочный ремонт общей площадью 96 квадратных метров.