РИАМО - 6 мая. За прошедшие сутки в столице выявили 5858 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период эпидемии зарегистрировано 85973 случая инфицирования, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

В России за сутки выявили 10559 случаев заражения Covid-19 в 82 регионах страны, за весь период зарегистрировано 165929 случаев. 1462 пациента скончались, 21327 человек выздоровели.

В столице провели миллион тестирований на коронавирусную инфекцию, ежедневно в городе проводят более 40 тысяч исследований.

В Москве для борьбы с распространением коронавируса до 12 мая действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веским причинам.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.