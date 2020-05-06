РИАМО - 6 мая. В Московской области за минувшие сутки выявили 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в регионе выявили 16590 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 10559 случаев заражения Covid-19, за весь период зафиксировано 165929 случаев. За сутки скончались 86 пациентов, 1462 человека выздоровели.

С 1 мая в Подмосковье рекомендуется носить маски в общественных местах для профилактики коронавирусной инфекции, с 12 мая «масочный» режим станет обязательным, и за его нарушение будут штрафовать в размере четырех тысяч рублей.

Также из-за вируса в регионе до 12 мая действует режим всеобщей самоизоляции, нельзя выходить из дома без крайней необходимости, а для поездок на транспорте нужно оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Московской области скончались еще 14 человек с коронавирусом, за весь период умер 141 заразившийся человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 10 559 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 829 заболевших. В Москве - 5858.

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.