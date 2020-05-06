РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. Пожарные подмосковных Люберец 60 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 60 выездов. Участвовали в тушении шести техногенных пожаров, четыре из них произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

По его словам, 3 мая в деревне Мотяково загорелся частный сарай. Пострадавших нет.