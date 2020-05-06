РИАМО - 6 мая. В Москве на Новокуркинском шоссе утром в среду произошло ДТП, в ходе которого пострадавший оказался зажатым в искореженном автомобиле, спасатели вытащили мужчину, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Водитель, не справившись с управлением, выехал в кювет, протаранив бетонное ограждение. В результате ДТП в искореженной машине оказался зажат человек», – говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения столицы немедленно выехали на место происшествия, в том числе аварийно-спасательный отряд №9 Пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели начали деблокацию пострадавшего по прибытии. Они извлекли заблокированного в машине человека с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.