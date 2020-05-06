РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В Люберцах на прошедшей неделе сбор за услуги ЖКХ составил 94%, сообщила в среду на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Сбор за услуги ЖКХ в Люберцах за минувшую неделю по всем управляющим компаниям составил 94%», - сказала Мотыль.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что необходимо проверить, какие УК отстают в данном вопросе. В среду пройдет внутреннее совещание с участием МособлЕИРЦ.