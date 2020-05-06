РИАМО - 6 мая. В среду в Москве заработал новый маршрут электробусов, транспорт следует от метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Маршрут под номером т7 теперь курсирует по центру столицы и на западе города. Общее число электробусных маршрутов в Москве на данный момент составляет 25.

«Транспорт следует от метро «Парк Победы» до кинотеатра «Ударник» через Кутузовский проспект, Большую Дорогомиловскую улицу, Бережковскую набережную, улицу Косыгина, площадь Гагарина, Ленинский проспект и улицу Большая Якиманка. Маршрут связывает несколько линий Московского метрополитена и Киевский вокзал», – говорится в сообщении.

Транспорт нового поколения курсирует на севере, западе, востоке, северо-востоке и в центре Москвы. Электробусы и зарядные станции в столицу поставляют отечественные производители – КАМАЗ и ГАЗ. Поставщики отвечают за функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

На минувшей неделе электробусы запустили на маршруте №76 на северо-востоке Москвы. Маршрут проходит от ВДНХ (южная) через метро «ВДНХ», 1-ю Останкинскую и Ботаническую улицы до метро «Владыкино».