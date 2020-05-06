РИАМО - 6 мая. До конца недели в Подмосковье и столице ожидаются дожди, температура воздуха будет постепенно понижаться, дожди ожидаются и 9 мая, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Мы будем находиться под влиянием фронтальной зоны, которая очень медленно будет смещаться к востоку. Поэтому дожди разной интенсивности и продолжительности в Московском регионе будут идти ежедневно до выходных, при этом надо рассчитывать на постепенное понижение температуры», - сказала Волосюк.

Она отметила, что днем столбик термометра в Москве может опуститься до плюс 15 градусов, в Подмосковье – до плюс 12 градусов. В ночные часы максимальная температура составит плюс 3-9 градусов.

«Девятого мая условия для того, чтобы прошли дожди, к сожалению, сохраняются», - добавила Волосюк.