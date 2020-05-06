РИАМО - 6 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора 5 мая провели рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавируса на территории Подмосковья, в ходе чего они зафиксировали 230 фактов нарушения, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

По итогам совместных рейдов инспекторов Госадмтехнадзора и полиции за один день, 5 мая, было проверено наличие цифровых пропусков у 1945 граждан, которые находились в общественных местах на территории Подмосковья. 169 фактов нарушения режима самоизоляции выявили в 46 округах региона.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 5 мая в городских округах Орехово-Зуево (19), Балашиха (15), Щелково (7). По шестеро нарушителей режима самоизоляции выявлено в Пушкине, Мытищах, Воскресенске, Раменском, Королеве», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также были выявлены юридические лица (объектов торговли и услуг), нарушившие запрет на деятельность в период режима самоизоляции. 5 мая проверили работу 397 юридических лиц.

Из них 61 юрлицо получило уведомление о вызове в территориальные отделы Госадмтехнадзора, и, как следствие, их привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество нарушений выявили в Орехово-Зуеве (12) и Воскресенске (8).

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.