РИАМО - 6 мая. Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную программу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В День Победы мы открываем новую экспозицию «Подвиг народа», которая расположилась на втором этаже музея. Здесь представлен неоценимый вклад в Победу тружеников тыла, ученых, медиков, журналистов, а также всех советских граждан. В новой экспозиции можно будет увидеть трехмерные художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям», - сказал представитель пресс-службы музея.

Онлайн-экскурсия по выставке «Подвиг народа» появится 9 мая в 15:00 на YouTube-канале музея. Ее продолжительность будет около часа.

Также гостям будет доступно 15 видеоэкскурсий по залам музея. Одной из них станет экскурсия по трехмерной художественно-исторической панораме «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». В ходе онлайн-экскурсии пользователям расскажут о быте берлинцев в военные годы, а также о водружении Знамени Победы на крыше здания Рейхстага.

Кроме того, можно будет посмотреть онлайн-прогулки по залу памяти и скорби, диорамам «Сталинградская битва. Соединение фронтов», «Блокада Ленинграда», «Курская битва». Зрителям расскажут, как проходили наиважнейшие сражения Великой Отечественной войны и как трудно было военным и труженикам тыла.

Также на канале 9 мая в 13:00 появится запись концерта детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Помимо этого, зрителям доступны короткие документальные фильмы о героях войны, а также самые разные мастер-классы.

А вот аудиоспектакли, посвященные значимым экспонатам музейной коллекции, уже начали публиковать. Первый опубликованный спектакль был посвящен танку «Малютка», который был построен в годы войны на пожертвования детей. Новые аудиоспектакли появляются на канале раз в неделю.

Некоторые онлайн-выставки будут доступны и на сайте музея. Зрители смогут увидеть оцифрованные фотографии зон военных действий из газет, а также картины фронтовых художников.