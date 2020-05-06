РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 мая. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступили две тысячи обращений от жителей, сообщил в среду на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступили две тысячи обращений граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 15 уголовных дел», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 58 ДТП, пострадал один человек.