РИАМО - 6 мая. С 1 по 5 мая в столице выпало 12 миллиметров осадков, что составляет почти четверть от майской нормы осадков, за минувшие сутки в городе выпало до 3 миллиметров осадков, сообщила РИАМО в среду ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Если говорить о Москве, то за первые пять дней мая в городе выпало 12 миллиметров осадков – это почти четверть месячной нормы, которая составляет 51 миллиметр по Москве», - сказала Волосюк.

Она отметила, что за минувшие сутки в столице выпало до 3 миллиметров осадков.