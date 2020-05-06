РИАМО - 6 мая. В столице с 7 мая начнут отключать отопление, это займет около пяти дней, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы», - сказал Бирюков.

Он добавил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает пять дней.

По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства отключат отопление более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.

Бирюков отметил, что сначала отопление выключат на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Если в указанный период отопление не отключили, следует сообщить об этом в управляющую компанию или ПАО «МОЭК» через сайт online.moek.ru или на круглосуточную горячую линию для потребителей: 8 (495) 539-5959.