РИАМО - 6 мая. В столице провели уже 1 миллион тестов на коронавирус, ежедневно в городе берут более 40 тысяч анализов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно наращивать объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведен уже один миллион таких исследований», — сказала Ракова.

За неделю в Москве в два раза увеличили объемы тестирования на Covid-19. Увеличилось число подтвержденных тестов на коронавирус, количество госпитализаций сохраняется на прежнем уровне. Городу удается снизить риск распространения вируса и не допускать тяжелых последствий для пациентов.

Сейчас в Москве тест на коронавирус обязательно проводят для жителей с симптомами ОРВИ, пациентов с пневмонией, для тех, кто живет вместе с заразившимся коронавирусом, для пациентов неинфекционных стационаров. Проводится скрининг медицинских, социальных работников, полицейских, сотрудников предприятий ЖКХ, предприятий транспортной сферы.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.