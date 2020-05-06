РИАМО - 6 мая. Первый онлайн-музей Главного архивного управления столицы и центров «Мои документы» начал работу под названием «Москва - с заботой об истории», в музее собрано около 7,5 тысяч экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Акции «Москва — с заботой об истории» исполнился год, за это время усилиями москвичей удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны. Около 7,5 тысяч документов и других предметов военного времени послужили основой для создания виртуального музея», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Гости виртуального музея смогут познакомиться с объемными моделями медалей и орденов, фотографиями, документами, письмами, картами и разными предметами быта военных лет. Также для просмотра доступны видеоролики с исторической хроникой, анимированные схемы сражений и интерактивные карты.

Отдельным блоком стали документы из архива управления ФСБ России по Москве и Московской области, которые впервые стали доступны для общественности.

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