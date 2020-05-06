РИАМО - 6 мая. Более 320 тысяч заявок на оказание госуслуг в сфере земельно-имущественных отношений поступило от жителей Москвы в первом квартале 2020 года, из них более 90% было предоставлено онлайн на сайте mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сегодня из 35 имущественных госуслуг, которые мы предоставляем, 23 уже оказываются в электронном виде. Еще 12 пока можно получить только на бумаге, но работа по цифровизации этих процессов уже ведется. Помимо этого, нам удалось существенно сократить сроки предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере благодаря сотрудничеству с Федеральной налоговой службой и Росреестром», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, только к онлайн-сервисам по этому же вопросу с начала года обратились более 285 тысяч человек. Одними из самых популярных запросов в сфере земельно-имущественных отношений стали запросы копий правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, за которыми обратились около 2,4 тысячи жителей Москвы.

За услугой присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта адресации обратились 1,4 тысячи жителей, а на услугу предоставления земельных участков в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, поступило 704 заявки.

Из-за распространения коронавирусной инфекции по поручению мэра Москвы Сергея Собянина обработка поступивших в электронном виде заявок ведется без перерывов на объявленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным нерабочие дни.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.