РИАМО - 6 мая. Правоохранители задержали подозреваемого в хищении 17 закладных «звезд медалистов», а также в серии краж в Клину, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками полиции ОМВД России по округу Клин задержан ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель, подозреваемый в совершении 11 краж на общую сумму свыше 1 миллиона рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в сквере, который расположен на улице Гагарина, мужчина с помощью отвертки похитил из брусчатки 17 латунных «звезд медалистов», закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников, окончивших школу с отличием. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По словам Петровой, полицейские установили подозреваемого в кражах при изучении записей камер видеонаблюдения и задержали его по месту жительства. Мужчина пояснил, что похищенное сбыл в пункт приема металлолома.

Также была установлена причастность задержанного еще к 10 кражам из магазинов, квартир и помещений на территории городского округа Клин.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.