РИАМО - 6 мая. На улице Введенского в столице в одну из квартир заползла змея, которая вела себя агрессивно, хозяева квартиры вызвали спасателей для отлова змеи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«По прибытии спасатели приступили к отлову дикого животного. С помощью специального оборудования - набора серпентолога - змею удалось поймать и извлечь из квартиры», - сказал собеседник агентства.

Змея не пострадала, спасатели передали ее представителям департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы для дальнейшей транспортировки.