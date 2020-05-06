РИАМО - 6 мая. На почту аэропорта Шереметьево пришло письмо с угрозой минирования пяти самолетов, после проверки всех воздушных судов взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:13 5 мая поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе минирования пяти воздушных судов. По состоянию на 20:00 все воздушные суда досмотрены, взрывчатых веществ и предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

Аэропорт работал в штатном режиме. Были усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта. Эвакуация не проводилась.