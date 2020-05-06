РИАМО - 6 мая. За прошедшие сутки в Волоколамском округе и Клину обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, не представляющие угрозы для жизни, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Пятого мая в 14:33 от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ по адресу: городской округ Волоколамский, деревня Курьяново. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Кроме того, в деревне Тихомирово городского округа Клин обнаружена ручная граната Ф-1, не представляющая угрозы для жизни. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на среду.