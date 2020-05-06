РИАМО - 6 мая. Пассажиры столичной подземки могут приобрести маски и перчатки в вендинговых аппаратах или торговых точках уже на 23 станциях, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуют надевать маски и перчатки, это позволит снизить риск заражения коронавирусом.

«Торговцы, работающие в переходах метрополитена, выразили готовность продавать средства защиты в своих павильонах», - говорится в сообщении.

Маску можно приобрести за 30 рублей, перчатки - за 20 рублей, набор, в который входит маска и перчатки, обойдется в 50 рублей.

Маски и перчатки уже можно приобрести на следующих станциях: «Пражская», «Новогиреево», «Новокосино», «Строгино», «Ясенево», «Крестьянская Застава», «Марксистская». Также они уже поступили в продажу на станциях «ВДНХ», «Ботанический сад», «Сокол», «Юго-западная», «Трубная», «Маяковская», «Свиблово», «Домодедовсксая», а также на станциях «Люблино», «Марьино», «Митино», «Римская», «Тургеневская», «Борисово», «Сухаревская» и «Коньково».

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.