РИАМО - 6 мая. За минувшие сутки в Москве скончались 50 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, говорится в сообщении столичного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Общее число жертв, у которых был диагностирован коронавирус, в столице достигло 866.

Всего в Москве на данный момент выявлено 80 115 случаев заражения коронавирусом, вылечились 7870 человек.

В России выявлено 155 370 случаев заражения данной инфекцией, выздоровели 19 865 пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что опыт зарубежных стран помогает российской столице в борьбе с коронавирусом.

Текстовая трансляция

6 МАЯ

- В Москве уже на 23 станциях метро продают маски и перчатки. Продажа осуществляется в вендинговых аппаратах и в торговых точках.

- В Москве скончались еще 50 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 866.