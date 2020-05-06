РИАМО - 6 мая. В среду в Подмосковье и столице ожидаются кратковременные дожди, не исключена гроза, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, возможны грозы. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в течение дня понизится и составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - около 60%.

Для метеозависимых людей такие условия могут стать фактором риска и привести к ухудшению самочувствия, перепадам артериального давления, появлениям головных болей и болей в области сердца, вегетативным нарушениям.