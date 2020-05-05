РИАМО - 5 мая. В Одинцове продолжаются работы по временному перепрофилированию отделения районной больницы №3 в селе Никольское для приема пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В трехэтажном корпусе площадью 9 тысяч квадратных метров ведутся внутренние отделочные работы, монтаж системы подачи медицинских газов и вентиляции. На первом этаже проводится перепланировка помещений для создания санпропускника с разделением на «чистые» и «грязные» зоны», - отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он подчеркнул, что работы проводятся в сжатые сроки. Прием пациентов планируется начать до конца мая.

В обновленном корпусе предусмотрено 200 койко-мест с кислородом. В новом отделении будет установлено все необходимое медоборудование.

Отделения и специалисты, ранее оказывавшие специализированную медпомощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать жителей.

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5 МАЯ

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- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

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