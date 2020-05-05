РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. В городском округе Люберцы за прошедшие сутки подтвердили еще 24 случая коронавирусной инфекции, всего в округе 825 пациентов с Covid-19, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего в округе 825 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки коронавирусную инфекцию выявили у восьми человек, всего там зафиксировано 156 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили пять человек с коронавирусом за сутки, всего в муниципалитете было подтверждено 206 случаев инфекции.

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5 МАЯ

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- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.