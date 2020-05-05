РИАМО - 5 мая. В Коломне на улице Октябрьской революции продолжается перепрофилирование стационара центральной районной больницы под инфекционное отделение, работы планируется завершить 11 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В четырехэтажном корпусе проводится переоснащение помещений под лечение пациентов с коронавирусом. В здании установили «чистые» и «грязные» зоны для персонала, создан санпропускник, ведется монтаж новой системы вентиляции и подачи медицинских газов, отделка помещений, фасадные работы», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он уточнил, что в перепрофилированном стационаре будет создано 230 койко-мест с кислородом. Новое отделение будет располагать всем необходимым медицинским оборудованием.

Общая площадь корпуса составляет свыше 5,8 тысячи квадратных метров.

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5 МАЯ

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- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.