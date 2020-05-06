РИАМО - 6 мая. Проект под названием «Космос, любовь моя» запустит столичный Музей космонавтики, в его рамках в Сети разместят серию интервью с космонавтами, испытателями, учеными и конструкторами, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

«Интервью для этого проекта записывались в течение двух лет. И музей еще продолжает работу над ним, цикл будет постепенно пополняться. Главные герои — те, кто многие годы посвятил ракетно-космической отрасли и внес большой личный вклад в ее развитие», — сказала заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что данные рассказы профессионалов своего дела - это живая история становления российской космонавтики.

Интервью со специалистами выложат на официальном сайте музея, на его YouTube-канале, на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Продолжительность каждого выпуска будет примерно 40 минут. Все видеоролики останутся доступны для зрителей после публикации.

«Мы стараемся показать историю космонавтики в полной мере. Именно поэтому проводим встречи с героями космоса в музее и, конечно, записываем с ними интервью, чтобы сохранить эти воспоминания для потомков», — уточнила директор Музея космонавтики Наталья Артюхина.

Первое интервью можно будет посмотреть в среду в 19:00. В первом выпуске в рамках проекта «Космос, любовь моя» можно будет увидеть Героя Советского Союза, летчика-космонавта и доктора технических наук Александра Александрова.

Александров поведает о встречах с первым космонавтом Юрием Гагариным, главным конструктором Сергеем Королевым, а также одним из основоположников советской космонавтики — физиком Борисом Раушенбахом. Также он расскажет о съемках кино на орбите и о самых разных интересных фактах из своей биографии.

Также в проекте приняли участие летчик и дублер Валентины Терешковой, член первого женского отряда космонавтов Валентина Пономарева, летчик-космонавт Павел Виноградов, испытатель космической техники Вячеслав Довгань и космический архитектор Галина Балашова.

Музей космонавтики был создан в 1964 году, когда в столице появился монумент «Покорителям космоса». Он входит в тройку самых посещаемых музеев городского департамента культуры. Экспозиция Музея космонавтики представлена в восьми выставочных залах. В его коллекции имеется свыше 99 тысяч самых разнообразных экспонатов.