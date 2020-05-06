РИАМО - 6 мая. Специалисты «Мосгаза» проведут работы по профилактике Вечного огня на территории Александровского сада в столице в преддверии Дня Победы.

«Шестого мая пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы», - сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что данная работа занимает у специалистов порядка 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут, а затем отнесут в сторону. Священное пламя Вечного огня перенесут на временную горелку с помощью специального факела. Затем газовики проверят работоспособность каждого из трех запальников горелки. Если возникнет необходимость, то будет заменена платиновая спираль.

По словам заммэра, все работы проведут с соблюдением необходимых требований безопасности, которые диктует ситуация с коронавирусной инфекцией в мегаполисе.

Бирюков подчеркнул, что пламя у стен столичного Кремля не погаснет даже при самых сложных погодных условиях, так как бесперебойную работу мемориала обеспечивает уникальная горелка из трех запальников. Впервые огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года и он горит уже 53 года.

Он добавил, что Вечный огонь оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни сильный ветер не смогут его погасить.

По его словам, в случае любой, даже самой незначительной неполадки, диспетчеры «Мосгаза» оперативно получают сигнал о неисправности и сразу же устраняют ее.

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