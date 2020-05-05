РИАМО - 5 мая. Все желающие могут бесплатно посмотреть видеоурок по английскому языку, подготовленный к 9 Мая онлайн-проектом «Московские сезоны дома» и школой Skyeng, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В видеоуроке, который ведущая Нина Ярославцева@ninalilnina записала специально для подписчиков «Московских сезонов», – пять ярких фраз на английском языке о традициях празднования 9 Мая в России», - говорится в сообщении.

Продолжительность урока - три минуты. За это время ведущая расскажет, как поздравить англоговорящих друзей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Материал окажется полезен как для начинающих учеников, так и продвинутых полиглотов.

Присоединиться к просмотру урока можно на страницах «Московских сезонов» в социальных сетях.

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