РИАМО - 5 мая. У жителей столицы есть шанс заметить на небосклоне метеорный поток Майские Аквариды, в ближайшие ночи ожидается переменная облачность, сообщил во вторник РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Кому повезет, тот сможет (увидеть звездопад - ред.). <...> Будет переменная облачность. Особенно ближе к концу недели», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшую ночь ожидается больше облаков, чем в последующую.

Наибольшая активность Майских Акварид будет с 5 по 7 мая. Увидеть падающие звезды можно в предрассветные часы на восточном горизонте.