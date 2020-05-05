РИАМО - 5 мая. За апрель голосовой помощник, который отвечает на вопросы на линии Единой справочной службы столичного правительства, принял свыше 1,3 миллиона звонков, которые касались коронавируса и получения цифровых пропусков, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Москвичи могут задать интересующие их вопросы на тему оформления и продления цифровых пропусков, режима повышенной готовности по телефону: +7 (495) 777-77-77.

«В период пандемии количество звонков на линии общегородского контакт-центра выросло в несколько раз, поэтому мы оперативно дообучили голосового помощника, добавив в его базу знаний информацию о коронавирусной инфекции, режиме повышенной готовности, а впоследствии и о цифровых пропусках», - сказал представитель пресс-службы департамента.

Также к концу апреля робота научили помогать оформить цифровой пропуск для передвижения по городу на транспорте по СМС. В начале этого месяца голосовой помощник начал консультировать москвичей по вопросам продления пропусков.

Более 1,2 миллиона звонков, которые принял робот, касались цифровых пропусков. Голосовой помощник может подсказать абоненту, какие способы оформления пропуска действуют в столице и какую информацию потребуется указать для его получения.

«Если человек планирует оформить пропуск по СМС, робот задает несколько уточняющих вопросов о цели поездки и видах транспорта, а затем диктует пользователю персонализированный шаблон СМС-сообщения, которое необходимо отправить на номер 7377 для получения пропуска». -говорится в сообщении.

Кроме того, робот умеет отвечать на типичные вопросы о Covid-19 и введенном в городе режиме повышенной готовности. В апреле он принял свыше 105 тысяч подобных звонков.

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5 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.