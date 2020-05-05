РИАМО - 5 мая. За 4 мая по итогам совместных рейдов инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья и полиции проверено наличие цифровых пропусков у 2638 граждан, находящихся в общественных местах, выявлено 248 фактов нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства региона.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 4 мая в городских округах Балашиха (12), Реутов (12), Клин (10), Красногорск (восемь), Чехов (шесть), Пушкино (шесть)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Он уточнил, что всего в ходе рейдов выявлено 155 физлиц-нарушителей режима самоизоляции.

Также осуществляется надзор за деятельностью юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на деятельность в период режима самоизоляции. По итогам прошедших рейдов 93 юрлица будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Наибольшее количество юрлиц-нарушителей выявлено в Шатуре, Талдоме – по восемь, в Щелкове, Дубне, Черноголовке, Егорьевске – по семь, в Подольске, Воскресенске и Клину – по шесть.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.