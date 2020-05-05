РИАМО - 5 мая. С 5 по 7 мая ожидается пик активности метеорного потока Майские Аквариды, который можно будет заметить ясной ночью в небе над столицей, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В ночи на 5 и 6 мая ожидается до 50 метеоров в час. После пика активность Майских Акварид сохранится до <...> 28 мая 2020 года», - говорится в сообщении.

Заметить метеорный поток в средних широтах довольно сложно. Куда лучше наблюдать звездопад, находясь в тропиках или южном полушарии земли. Для жителей столицы ситуацию осложнит и полнолуние, которое произойдет 7 мая.

Тем не менее до конца месяца в предрассветные часы в восточной части небосклона можно будет наблюдать полет до 30 метеоров в час, оставляющих длинный яркий след.

Причиной возникновения Майских Акварид считается комета Галлея, сквозь шлейф пыли от хвоста которой дважды в году проходит планета Земля, двигаясь по своей орбите.