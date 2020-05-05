РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мая. Агент ритуальных услуг пытался мошенническим способом выманить более 100 тысяч рублей у семьи в Люберцах после смерти бабушки, сообщила корреспонденту «РИАМО в Люберцах» жительница Люберец.

«28 апреля умерла моя бабушка, ветеран труда и труженица тыла. Наша ошибка была в том, что первым делом мы позвонили в службу-112. Оператор передала всю информацию сотрудникам скорой помощи и полиции. Однако через 10-12 минут приехал агент ритуальных услуг, которого мы не вызывали. <...> Он настойчиво начал прорываться в квартиру, спрашивать информацию о покойной. На что мы ему ответили, мы вас не знаем и не пустим, пока не дождемся сотрудников (полиции или медиков - ред)», - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что полицию ждали долго, а после приезда агент ритуальных услуг вошел вместе с полицейским. Изначально сотрудник полиции не представился.

«Более того, сразу со входа предложил ритуальному агенту быть понятым. Еще через несколько часов после ухода полицейского приехала скорая помощь. Агент ритуальных услуг уже в третий раз вошел к нам в квартиру с сотрудником скорой помощи. Нам больше ничего не оставалось делать, как воспользоваться его услугами», - объяснила жительница.

Она отметила, что семье выставили счет в 86,4 тысячи рублей, в эту цену все было включено, но на следующий день выяснилось, что мы должны еще 20 тысяч за закопку могилы.

По ее словам, 2 мая агент позвонил и сказал, что за закопку могилы они должны уже 45 тысяч рублей, вместо 20 тысяч.

«Якобы он знаком с начальником Родниковского кладбища и уже обо всем с ним договорился. В этот момент моя мама ехала на Родниковское кладбище, там ей сказали, что такого агента не знают и копка могилы у них производится бесплатно. А сами похороны, если бы мы заказали у них, обошлись бы нам в 23 тысячи, вместо 131,4 тысячи рублей», - уточнила собеседница.

Она добавила, после публикации поста в группе «Люберцы» в соцсети «ВКонтакте» ритуальный агент позвонил им и сказал, что его попросили вернуть деньги в обмен на чеки.