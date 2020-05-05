РИАМО - 5 мая. В случае недобросовестной оплаты собственником взносов за капитальный ремонт в период до 1 апреля, если образовалась задолженность, то неоплаченный размер взноса будет учтен в текущих платежных документах и подлежит уплате в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

Также будут учтены доначисления взносов собственникам помещений за прошлые, ранее не охваченные начислениями, периоды до 1 апреля этого года.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в период с 1 апреля по 30 июня 2020 собственники помещений в многоквартирных домах освобождены от оплаты взносов за капитальный ремонт своих домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

По его словам, если житель имеет ранее сформированный долг за данную коммунальную услугу, то ему необходимо выполнить свои платежные обязательства. Все оплаченные счета и текущие задолженности каждый абонент может контролировать в своем едином личном кабинете.

Он напомнил, что оплата через дистанционные сервисы «МособлЕИРЦ» производится без дополнительных комиссий и процентов.

«МосОблЕИРЦ» на основании заключенного с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов договора, является единым агентом, уполномоченным на осуществление деятельности по начислению и сбору взносов на капремонт в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

«Если произведенные оплаты не учтены, необходимо направить на электронную почту Фонда капитального ремонта Московской области (post@fkr-mosreg.ru) копии документов подтверждающих неучтенные оплаты, сканы или фотографии должны быть в хорошем качестве», — отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.