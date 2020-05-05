РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов во вторник провел дистанционный прием жителей Балашиха, в ходе которого обещал вместе с управлением соцзащиты оказать материальную помощь в приобретении лекарств для женщины с инвалидностью из Балашихи, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов провел онлайн-прием жителей округа, ответив на звонки и вопросы, поступившие по электронной почте и в социальных сетях. Одна из заявительниц из микрорайона Железнодорожный попросила оказать материальную помощь, так как воспитывает двоих детей одна и в период пандемии вынуждена оставаться дома, а житель микрорайона Купавна пожаловался на плохое обеспечение лекарственными средствами для его супруги-инвалида.

«Пандемия резко поменяла градус обращений. Горожане практически не задают вопросов по работе управляющих компаний, благоустройству, ремонту дорог. Большинство жителей волнует, когда закончится режим самоизоляции и, конечно, их достаток. Совместно с управлением соцзащиты окажем материальную помощь на приобретение лекарств для женщины-инвалида и маме двоих детей, в том числе, довезем до семьи продуктовый набор», - сказал Ефимов.

Всего во время онлайн-приема к депутату обратились девять человек. Вопросы также касались выплат компенсации пенсионерам в период самоизоляции, материальной помощи и доставки продуктовых наборов.

Наталья Свирская из микрорайона Павлино рассказала депутату, что потеряла работу в период пандемии и пока не может устроиться по профессии.Тарас Ефимов разъяснил порядок получения пособия в размере 15 тысяч рублей.

«Это небольшие деньги, но они помогут какое-то время продержаться. Выплаты будут начисляться ежемесячно тем, кто в этом году работал не менее 60 дней. Пособие предусмотрено, в том числе и для самозанятых граждан лишившихся заработка», - подчеркнул Ефимов

Онлайн-общение с депутатом Мособлдумы продолжится и жители все свои вопросы могут присылать ему на электронную почту: taras-efimov@mail.ru или размещать на странице в социальных сетях.