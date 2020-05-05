РИАМО - 5 мая. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов заявил, что правильная организация является главным условием победы над пандемией коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Многое зависит не от количества коек, а от грамотного ими управления», — сказал Молчанов в ходе разговора с доктором Александром Мясниковым в эфире передачи «Соловьев Live» на YouTube.

По его мнению, в ближайшее время ожидается увеличение числа новых заболевших. Создание госпиталей на открытых площадках говорит о готовности к этой ситуации.

Молчанов также добавил, что изменение эпидемиологической ситуации в стране зависит от каждого гражданина, соблюдающего режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

5 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников. Решение будет принято после оценки эпидемиологической ситуации.

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый высокий индекс самоизоляции в Московском регионе демонстрирует городской округ Лыткарино - 3,7 балла. В Москве уровень самоизоляции составляет 3,5 балла. При этом, в поселении Московский – 3,6 балла, в Зеленограде – 3,5, в Щербинке – 3,4.

- Еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Подмосковье, общее число смертельных случаев в регионе составляет 127.

- За сутки в России зарегистрировали 10102 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 822 заболевших. В Москве - 5714.

- В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 816.