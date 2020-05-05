РИАМО - 5 мая. Госжилинспекция зафиксировала снижение количества заявок жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области, поступило на 23% заявок меньше, чем неделей ранее, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

За минувшую неделю Госжилинспекция Московской области проконтролировала в Центре управления регионом (ЦУР) исполнение управляющими организациями 3626 заявок жителей. Большая их часть традиционно касалась вопросов дезинфекции и уборки подъездов — около 1 тысячи обращений.

«Мы фиксируем общую тенденцию уменьшения количества поступающих обращений жителей. <…> Больше всего снизилось число обращений как раз по категориям, связанным с дезинфекцией и уборкой мест общего пользования», – сказала начальник Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Тенденция к снижению выявлена в 30 из 64 муниципальных образований Подмосковья. В двух из них, Молодежном и Черноголовке, не зафиксировано ни одного обращения за указанный период.

Кроме того, лидерами в вопросе снижения количества обращений жителей стали Дзержинский (65%), Жуковский (63%), Бронницы (60%), Долгопрудный (60%) и Воскресенск (55%).

Федина напомнила, что если у жителей возникают вопросы по предоставлению услуг ЖКХ, в первую очередь необходимо адресовать их сотрудникам своей управляющей компании.

«Если конструктивный диалог выстроить не получится, можно обратиться на портал ЕДС Московской области, который в условиях самоизоляции является одним из самым эффективных способов решения возникающих проблем», — отметила она.

Заявку на портале управляющие организации принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а для закрытия заявки заявитель должен лично согласовать выполненные работы.