РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Писатель, журналист и один из авторов энциклопедического словаря «Большая Балашиха» Алексей Галанин в новой рубрике в честь 190-летия города рассказал жителям об участии дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Параде Победы 1945 года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В новой рубрике собраны интересные факты из жизни города. На видео Алексей Галанин рассказывает об историческом Параде Победы на Красной площади, прошедшего в июне 1945 года, в котором приняли участие бойцы Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, расположенной в Балашихе», - говорится в сообщении.

Также он рассказал о сражениях в годы Великой Отечественной Войны, в которых участвовала дивизия.

В прошлом году дивизия отпраздновала 95-летие.

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