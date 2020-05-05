РИАМО - 5 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное запрету продажи алкоголя в жилых домах, сообщает Газета.ru.
По его словам, с закрытием так называемых «наливаек» в России к концу подошла целая эпоха.
Шнуров предположил, что на смену «дядям Петям и тетям Таням», которые любили распивать спиртное у подъездов, придут наркоманы.
Публикация уже набрала свыше 40 тысяч лайков.
Со вторника в России запрещена продажа алкоголя в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии