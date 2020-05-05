РИАМО - 5 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение, посвященное запрету продажи алкоголя в жилых домах, сообщает Газета.ru.

По его словам, с закрытием так называемых «наливаек» в России к концу подошла целая эпоха.

«Нет, я не скажу, что плохо, что их выгнали взашей. Подошла к концу эпоха стаек местных алкашей», — написал музыкант в своем Instagram.

Шнуров предположил, что на смену «дядям Петям и тетям Таням», которые любили распивать спиртное у подъездов, придут наркоманы.

Публикация уже набрала свыше 40 тысяч лайков.

Со вторника в России запрещена продажа алкоголя в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.